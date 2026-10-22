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Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta? TS Hearts şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta? TS Hearts şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

18:19, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:40, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta? TS Hearts şifresiz kanalda mı? Yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Hearts’ı ağırlayacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçında üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Trabzonspor-Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? bilgilerini araştırıyor. İşte bordo-mavililerin muhtemel 11’i, sakat oyuncuları ve Avrupa karnesine ilişkin detaylar…

Trabzonspor-Hearts maçı, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak. Avrupa kupalarındaki 159. karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, ilk haftadaki galibiyetin ardından Hearts’ı da yenerek iki maçta iki galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor-Hearts maçı, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak. Avrupa kupalarındaki 159. karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, ilk haftadaki galibiyetin ardından Hearts’ı da yenerek iki maçta iki galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor-Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Hearts maçı, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde oynanacak. İskoçya temsilcisi Hearts ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadele, saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.


Konferans Ligi’ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Hearts karşısında da kazanarak ikinci haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Trabzonspor-Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda?Trabzonspor-Hearts maçı, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında bordo-mavili ekibin ev sahipliğinde oynanacak. İskoçya temsilcisi Hearts ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadele, saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.Konferans Ligi’ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Hearts karşısında da kazanarak ikinci haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Trabzonspor’da üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Bordo-mavili takımda karşılaşma öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sakatlıkları bulunuyor.


Trabzonspor’un muhtemel 11’i: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Dju.

Trabzonspor’da üç oyuncunun sakatlığı bulunuyorBordo-mavili takımda karşılaşma öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sakatlıkları bulunuyor.Trabzonspor’un muhtemel 11’i: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Dju.

İskoçya temsilcisiyle 29 yıl sonra karşılaşacak

Trabzonspor, Hearts mücadelesiyle 29 yıl sonra bir İskoçya takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda Dundee United ile eşleşmişti.


12 Ağustos 1997’de sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, 26 Ağustos’taki deplasman karşılaşmasından 1-1’lik beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

İskoçya temsilcisiyle 29 yıl sonra karşılaşacakTrabzonspor, Hearts mücadelesiyle 29 yıl sonra bir İskoçya takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda Dundee United ile eşleşmişti.12 Ağustos 1997’de sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, 26 Ağustos’taki deplasman karşılaşmasından 1-1’lik beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

Avrupa kupalarında 158 maçta 57 galibiyet

Avrupa kupalarında ilk kez 1976-1977 sezonunda mücadele eden Trabzonspor, Hearts karşısında 159. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 158 karşılaşmada şu sonuçları aldı:


- 57 galibiyet

- 39 beraberlik

- 62 mağlubiyet

- 198 atılan gol

- 216 yenilen gol


Trabzonspor, bu süreçte Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı. Konferans Ligi’nde ise bugüne kadar 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, Hearts karşısında bu organizasyondaki 10. maçını oynayacak.

Avrupa kupalarında 158 maçta 57 galibiyetAvrupa kupalarında ilk kez 1976-1977 sezonunda mücadele eden Trabzonspor, Hearts karşısında 159. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 158 karşılaşmada şu sonuçları aldı:- 57 galibiyet- 39 beraberlik- 62 mağlubiyet- 198 atılan gol- 216 yenilen golTrabzonspor, bu süreçte Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı. Konferans Ligi’nde ise bugüne kadar 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, Hearts karşısında bu organizasyondaki 10. maçını oynayacak.

En farklı galibiyet Vllaznia karşısında

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda elde etti. Bordo-mavililer, Arnavutluk temsilcisi Vllaznia’yı sahasında 6-0 mağlup etti.


Karadeniz ekibi, Avrupa’daki en farklı yenilgisini ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası birinci tur rövanşında yaşadı. Trabzonspor, İspanya temsilcisi Barcelona’ya deplasmanda 7-2 yenildi.


Kulübün Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ise 23 golle Hami Mandıralı oldu.

En farklı galibiyet Vllaznia karşısındaTrabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda elde etti. Bordo-mavililer, Arnavutluk temsilcisi Vllaznia’yı sahasında 6-0 mağlup etti.Karadeniz ekibi, Avrupa’daki en farklı yenilgisini ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası birinci tur rövanşında yaşadı. Trabzonspor, İspanya temsilcisi Barcelona’ya deplasmanda 7-2 yenildi.Kulübün Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ise 23 golle Hami Mandıralı oldu.

TRABZONSPOR - HEARTS İLK 11'LER


Trabzonspor: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju


Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

TRABZONSPOR - HEARTS İLK 11'LERTrabzonspor: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, DjuHearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.
Başlıklar :trabzonsporheartsuefa konferans ligifutbol
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