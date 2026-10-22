Sakarya Üniversitesi Gençlik Programı Kura Sonuçları 2026 isim listesi sorgulama ekranı
Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular; 19 -23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmakta. Başvurular https://genclik.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilmekte. Programda katılımcıların seçim yöntemi olarak Noter Kurası kullanılacaktır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrilmekte. Peki, Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcıların belirleneceği kura çekimi ne zaman yapılacak?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Amasya Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrilecek. Sakarya Üniversitesi bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 24 Ekim Cumartesi günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.