Beşiktaş Crystal Palace hangi kanalda saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı? Canlı yayın bilgileri ve ilk 11 belli oldu
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? UEFA Avrupa Ligi’nde ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, üçüncü hafta mücadelesinde İngiliz temsilcisini Tüpraş Stadyumu’nda ağırlıyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. İşte sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Orkun Kökçü’nün yokluğunda Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i ve maçın ayrıntıları.
Beşiktaş - Crystal Palace maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk iki karşılaşmasını kazanan siyah-beyazlılar, TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak mücadelede galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Crystal Palace maçı, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında, 22 Ekim Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig temsilcisini konuk edeceği karşılaşma, Tüpraş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerin ardından taraftarı önünde üçüncü maçını da kazanmayı hedefliyor.
Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Karşılaşma, TRT ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadelenin temel bilgileri şöyle:
Tarih: 22 Ekim 2026 Perşembe
Başlama saati: 22.00
Stat: Tüpraş Stadyumu, İstanbul
Yayın: TRT, canlı ve şifresiz
Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması üçüncü hafta
Beşiktaş ilk iki haftayı galibiyetle tamamladı
Siyah-beyazlılar, lig aşamasına sahasında Fransız temsilcisi Marsilya’yı 4-1 yenerek başladı. İkinci haftada Almanya deplasmanında TSG Hoffenheim’ı 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında elemeler ve lig aşaması dahil oynadığı sekiz karşılaşmada yedi galibiyet ve bir yenilgi aldı. Takımın bu süreçteki tek mağlubiyeti, play-off turunun rövanşında deplasmanda aldığı 1-0’lık Kaunos Zalgiris yenilgisi oldu.
Avrupa kupalarındaki 267. karşılaşma
Beşiktaş, Crystal Palace mücadelesiyle Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takımın geride kalan 266 karşılaşmadaki bilançosu şöyle:
Galibiyet: 104
Beraberlik: 50
Mağlubiyet: 112
Atılan gol: 363
Yenilen gol: 399
Siyah-beyazlılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise 142. müsabakasını oynayacak. Bu kulvardaki önceki 141 maçta 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 224 gol atarken kalesinde 184 gol gördü.
Crystal Palace karşılaşması, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında ev sahibi olarak oynayacağı 134. maç olacak. İstanbul temsilcisi, önceki 133 iç saha mücadelesinde 68 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.
Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Beşiktaş’ta karşılaşma öncesindeki tek eksik Orkun Kökçü. Avrupa Ligi’nin ikinci haftasındaki Hoffenheim maçında sakatlanan orta saha oyuncusu, Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Yılmaz, Miretti, İlhan Fakılı, Trossard, Oh.
Crystal Palace: Benitez, Canvot, Disasi, Richards, Mitchell, Wharton, Kamada, Khalaili, Pino, McNeil, Mateta.
Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek
Mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie görev yapacak. Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenirken dördüncü hakem Martijn Vos olacak.
Video Yardımcı Hakem olarak Jeroen Manschot, AVAR olarak ise Stan Teuben görev alacak.