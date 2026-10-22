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Yaklaşık 3 milyon aday katılacak: 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

Yaklaşık 3 milyon aday katılacak: 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

21:18, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yaklaşık 3 milyon aday katılacak: 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM’nin 25 Ekim Pazar günü düzenleyeceği sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika verilecek. Sınav 10.15’te başlayacak ancak binalara girişler 10.00’da sona erecek. Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim için sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı, gerekli belgeler ve sonuç tarihine ilişkin ayrıntılar…

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlayacak; adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu sınavın giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabiliyor.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ortaöğretim oturumunu 25 Ekim Pazar günü 254 sınav merkezinde gerçekleştirecek. KPSS Ortaöğretim kapsamında adaylar, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak.


Sınava, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki adaylar katılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre sınava 2 milyon 985 bin 438 kişi başvurdu.

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlayacak; adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu sınavın giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabiliyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ortaöğretim oturumunu 25 Ekim Pazar günü 254 sınav merkezinde gerçekleştirecek. KPSS Ortaöğretim kapsamında adaylar, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak.Sınava, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki adaylar katılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre sınava 2 milyon 985 bin 438 kişi başvurdu.

KPSS Ortaöğretim saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 12.25’te tamamlanacak. Sınav binalarına girişler ise başlangıç saatinden 15 dakika önce sona erecek.


Adayların dikkat etmesi gereken saatler ve sınav bilgileri şöyle:

- Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar

- Binalara son giriş saati: 10.00

- Sınavın başlangıcı: 10.15

- Sınavın bitişi: 12.25

- Soru sayısı: 120

- Cevaplama süresi: 130 dakika

- Ek süre: Uygun görülen engelli adaylar için 30 dakika


Ersoy, adayların sınav günü yaşanabilecek trafik yoğunluğunu dikkate alarak binalara erken ulaşacak şekilde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

KPSS Ortaöğretim saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 12.25’te tamamlanacak. Sınav binalarına girişler ise başlangıç saatinden 15 dakika önce sona erecek.Adayların dikkat etmesi gereken saatler ve sınav bilgileri şöyle:- Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar- Binalara son giriş saati: 10.00- Sınavın başlangıcı: 10.15- Sınavın bitişi: 12.25- Soru sayısı: 120- Cevaplama süresi: 130 dakika- Ek süre: Uygun görülen engelli adaylar için 30 dakikaErsoy, adayların sınav günü yaşanabilecek trafik yoğunluğunu dikkate alarak binalara erken ulaşacak şekilde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.


KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.


Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.


Ersoy, sınav öncesinde giriş belgesindeki bina, salon ve adres bilgilerinin kontrol edilmesini istedi. Nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adayların da nüfus müdürlüklerine başvurarak fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerektiğini hatırlattı.


Kimlik kartını veya nüfus cüzdanını sınav günü kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.


2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.Ersoy, sınav öncesinde giriş belgesindeki bina, salon ve adres bilgilerinin kontrol edilmesini istedi. Nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adayların da nüfus müdürlüklerine başvurarak fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerektiğini hatırlattı.Kimlik kartını veya nüfus cüzdanını sınav günü kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Genel yetenek ve genel kültür testlerinde hangi konular var?

Genel yetenek testi, sözel ve sayısal bölümlerden oluşacak. Genel kültür testinde ise şu alanlardan sorular yer alacak:

- Tarih

- Türkiye coğrafyası

- Temel yurttaşlık bilgisi

- Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konular

Genel yetenek ve genel kültür testlerinde hangi konular var?Genel yetenek testi, sözel ve sayısal bölümlerden oluşacak. Genel kültür testinde ise şu alanlardan sorular yer alacak:- Tarih- Türkiye coğrafyası- Temel yurttaşlık bilgisi- Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konular

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak

Sınav sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar sürecek.


Ortaöğretim düzeyinden sınava giren adayların daha sonra katılacakları KPSS oturumları da sonuçların geçerliliğini etkileyebilecek:


- KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans: Bu sınavlara giren adayların ortaöğretim sonuçlarının geçerliliği, ilgili ön lisans veya lisans sınavının sonuçları açıklandığında sona erecek.


- KPSS A Grubu: Bu sınava katılmak, KPSS Ortaöğretim sonuçlarının geçerliliğini etkilemeyecek

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da açıklanacakSınav sonuçları 19 Kasım’da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar sürecek.Ortaöğretim düzeyinden sınava giren adayların daha sonra katılacakları KPSS oturumları da sonuçların geçerliliğini etkileyebilecek:- KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans: Bu sınavlara giren adayların ortaöğretim sonuçlarının geçerliliği, ilgili ön lisans veya lisans sınavının sonuçları açıklandığında sona erecek.- KPSS A Grubu: Bu sınava katılmak, KPSS Ortaöğretim sonuçlarının geçerliliğini etkilemeyecek

Yaklaşık 3 milyon aday için 167 bin 820 salon kullanılacak


Sınav, 9 bin 632 binadaki 167 bin 820 salonda uygulanacak. Başvuran adayların 1 milyon 448 bin 945’ini kadınlar, 1 milyon 536 bin 493’ünü erkekler oluşturuyor.


Adayların lise türlerine göre dağılımı şöyle:

- Meslek lisesi: 946 bin 606

- Anadolu lisesi: 938 bin 230

- Açık öğretim lisesi: 540 bin 629

- İmam hatip lisesi: 299 bin 509

- Fen lisesi: 59 bin 659

- Sosyal bilimler lisesi: 17 bin 389

- Diğer lise türleri: 183 bin 416


Ersoy, 2024’teki KPSS Ortaöğretim uygulamasına göre sınav merkezi sayısının 27 artırılarak 254’e çıkarıldığını belirtti. Merkezlerin belirlenmesinde coğrafi şartların ve aday sayısının dikkate alındığını ifade etti.

Yaklaşık 3 milyon aday için 167 bin 820 salon kullanılacakSınav, 9 bin 632 binadaki 167 bin 820 salonda uygulanacak. Başvuran adayların 1 milyon 448 bin 945’ini kadınlar, 1 milyon 536 bin 493’ünü erkekler oluşturuyor.Adayların lise türlerine göre dağılımı şöyle:- Meslek lisesi: 946 bin 606- Anadolu lisesi: 938 bin 230- Açık öğretim lisesi: 540 bin 629- İmam hatip lisesi: 299 bin 509- Fen lisesi: 59 bin 659- Sosyal bilimler lisesi: 17 bin 389- Diğer lise türleri: 183 bin 416Ersoy, 2024’teki KPSS Ortaöğretim uygulamasına göre sınav merkezi sayısının 27 artırılarak 254’e çıkarıldığını belirtti. Merkezlerin belirlenmesinde coğrafi şartların ve aday sayısının dikkate alındığını ifade etti.

Engelli adaylar için erişilebilir bina ve salon düzenlemesi

Sınava 11 bin 984 engelli aday katılacak. Ersoy, bu adayların ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir bina ve salonlarda sınava gireceğini; talepleri doğrultusunda görevli atamalarının yapıldığını açıkladı.


Sınav ücretinden muaf tutulan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları arasından 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hâle getirilen 194 binada ise 3 bin 748 aday sınava katılacak.

Engelli adaylar için erişilebilir bina ve salon düzenlemesiSınava 11 bin 984 engelli aday katılacak. Ersoy, bu adayların ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir bina ve salonlarda sınava gireceğini; talepleri doğrultusunda görevli atamalarının yapıldığını açıkladı.Sınav ücretinden muaf tutulan gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları arasından 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hâle getirilen 194 binada ise 3 bin 748 aday sınava katılacak.

Sınavda 415 bin 502 kişi görev yapacak

Ersoy’un verdiği bilgiye göre sınavda 415 bin 502 kişi görev alacak. Güvenliğin sağlanması için 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada bulunacak; 578 ÖSYM temsilcisi de uygulamayı yerinde takip ederek koordinasyona katkı sağlayacak.


Sınav görevlilerinin eğitim sürecinin tamamlandığını belirten Ersoy, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.


Ersoy, sınav sırasında gürültü yapılmaması, varsa inşaat çalışmalarına ara verilmesi ve araçlarda korna kullanılmaması çağrısında bulundu. Adaylara sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarına almalarını hatırlattı.

Sınavda 415 bin 502 kişi görev yapacakErsoy’un verdiği bilgiye göre sınavda 415 bin 502 kişi görev alacak. Güvenliğin sağlanması için 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada bulunacak; 578 ÖSYM temsilcisi de uygulamayı yerinde takip ederek koordinasyona katkı sağlayacak.Sınav görevlilerinin eğitim sürecinin tamamlandığını belirten Ersoy, güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.Ersoy, sınav sırasında gürültü yapılmaması, varsa inşaat çalışmalarına ara verilmesi ve araçlarda korna kullanılmaması çağrısında bulundu. Adaylara sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarına almalarını hatırlattı.
Başlıklar :kpss ortaöğretim2026 kpssösymkamu personel seçme sınavısınav saati
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