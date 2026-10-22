2026 DHBT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU 2026: İl içi atama başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır, hangi şartlar aranıyor?

Sağlık personeli il içi tayin başvurusu 2026 Kasım dönemi için EKİP üzerinden alınıyor. Son başvuru tarihi 26 Ekim saat 18.00 olarak belirlenirken personel en fazla 10 tercih yapabilecek. Peki, kimler başvurabilecek, bir yıllık çalışma şartı kimleri kapsıyor ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru şartları, hizmet puanına göre yerleştirme süreci ve tercihlerini kesinleştirecek personelin dikkat etmesi gereken ayrıntılar.