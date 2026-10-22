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2026 DHBT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 DHBT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

22:05, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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2026 DHBT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2026 DHBT ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılacağı KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı öncesinde sınav tarihi, ÖSYM AİS üzerinden sınav yeri sorgulama adımları ve sınav günü dikkat edilmesi gereken saatler…

2026 DHBT, 1 Kasım Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 60 dakika süre verilecek. Sınava katılacak adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 DHBT’yi 1 Kasım Pazar günü düzenleyecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev almak isteyen adaylar katılacak.

2026 DHBT sınav takvimi

ÖSYM’nin sınav takvimine göre DHBT, saat 10.15’te başlayacak. Sınavın sonuçları ise 25 Kasım’da açıklanacak.

Adayların takip etmesi gereken tarihler ve saatler şöyle:

  • - Sınav tarihi: 1 Kasım 2026 Pazar
  • - Başlangıç saati: 10.15
  • - Sınav süresi: 60 dakika
  • - Sınav binasına son giriş saati: 10.00
  • - Sonuç açıklama tarihi: 25 Kasım 2026

DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alacakları sınav giriş belgesinden öğrenebilecek. Belgeye erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.

Sınav giriş belgesini almak için izlenecek adımlar şöyle:

- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapın.

- T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.

- Sınav giriş belgeleri bölümünden 2026-KPSS DHBT seçeneğini açın.

- Fotoğrafınızın ve sınav yeri bilgilerinizin bulunduğu belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın.

Sınav günü hangi belgeler gerekli?

Adayların sınava gelirken sınav giriş belgesiyle birlikte T.C. kimlik kartını veya geçerli pasaportunu yanında bulundurması gerekiyor.

Sınavın başlangıç saati ile binaya son giriş saati farklı olduğundan adayların ulaşım planını saat 10.00 sınırını dikkate alarak yapması önem taşıyor.


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Başlıklar :2026 dhbtdin hizmetleri alan bilgisi sınavıkpssösym
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