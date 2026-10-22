34. dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? Polis alımında son durum
34. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 polis alımı takvimi açıklandı mı? Polis Akademisi Başkanlığından henüz resmî başvuru takvimi duyurusu gelmezken lisans ve ön lisans mezunu adaylar, yeni dönemin başvuru tarihleri, kontenjanları ve KPSS taban puanlarına ilişkin açıklamayı bekliyor.
34. dönem POMEM başvuruları için Polis Akademisi Başkanlığından henüz resmî takvim açıklaması gelmedi. Önceki dönemde ise üçüncü yedek aday planlamasıyla yedek alım süreci tamamlandı.
34. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yönelik 34. dönem POMEM başvuruları için tarihler henüz belli olmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, yeni dönem polis alımının başvuru takvimine ilişkin resmî duyuru yayımlamadı.
Lisans ve ön lisans mezunlarının takip ettiği alım sürecine ilişkin duyurular, Polis Akademisi Başkanlığının resmî internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Başlangıç tarihi için henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.
33. dönemde üçüncü yedek aday planlaması tamamlandı
33. dönem POMEM giriş sınavı kapsamında, merkezlere giremeyeceği anlaşılan, kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine yedek aday planlaması yapıldı.
Üçüncü yedek planlamasında mezuniyet ve cinsiyete göre dağılım şöyle oldu:
- Lisans mezunu erkek: 296 aday
- Ön lisans mezunu erkek: 78 aday
- Lisans mezunu kadın: 15 aday
- Ön lisans mezunu kadın: 6 aday
İnternetten açıklanan sonuçlar tebligat sayılıyor
Polis Akademisi Başkanlığının açıklamasına göre sonuçlar, adaylara posta veya başka iletişim araçlarıyla ayrıca bildirilmeyecek. Resmî internet sitesinde ilan edilen sonuçlar tebligat niteliği taşıyor.
33. dönem polis meslek eğitimi için yedek aday planlamaları, üçüncü planlamayla birlikte sona erdi.