29 Ekim 2026’da hangi hatlar ücretsiz? Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metroda ulaşım ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı
29 Ekim’de ücretsiz ulaşım hangi hatlarda geçerli olacak? Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.
29 Ekim’de ücretsiz ulaşım kararı, Başkentray, Marmaray ve İZBAN’ın da aralarında bulunduğu beş raylı sistem hattını kapsıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak düzenleme, 29 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak.
29 Ekim’de ücretsiz ulaşım sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla beş raylı sistem hattında yolculara ücretsiz seyahat imkânı tanıyor. 22 Ekim 2026 tarihli ve 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak seferleri kapsıyor.
Hangi hatlarda ulaşım ücretsiz olacak?
Kararda, ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanılacak hatlar şöyle sıralandı:
- Başkentray
- Marmaray
- İZBAN
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Kararın kapsamı ve uygulama tarihi
Belirtilen tarihte bu hatların seferlerinden yararlanan yolcular, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.
Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmesi öngörülüyor.