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Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli aylığına ilişkin açıklama: Gerekli artış yapılacak

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli aylığına ilişkin açıklama: Gerekli artış yapılacak

22:3814/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin konuştu. "Asgari ücretin dengeli belirlenmesi için azami gayret gösteriyoruz." diyen Bakan Işıkhan, "Yıl başında emekli aylıklarında düzenleme uyarınca gereken artış yapılacak." dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları Ulusal İstihdam Stratejisi'nin, yeni dönemde çalışma hayatının temel taşlarını oluşturacak bir hedefle hazırlandığını; bu stratejiyle, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendirirken ortaya çıkan zorluklara karşı iş gücü piyasasında beceri uyumunu sağlamayı, eğitim ve istihdam arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi, sosyal koruma sistemlerini, istihdamı teşvik edecek bir yapıda yeniden kurgulamayı ve kırsal alanlarda ekonomik çeşitliliği artırarak sürdürülebilir istihdam fırsatları yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Işıkhan, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin de konuştu.
"Asgari ücretin dengeli belirlenmesi için azami gayret gösteriyoruz."
diyen Bakan Işıkhan,
"Yıl başında emekli aylıklarında düzenleme uyarınca gereken artış yapılacak."
dedi.

Asgari ücret: "Azami gayreti gösteriyoruz"

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."

Kamu görevlilerine ek zam olacak mı?

Işıkhan, 2025 yılı için
kamu görevlileri ve emeklilere yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığını
, enflasyon farklarının yüksek olması durumunda farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerinin alım gücünü koruma yönündeki kararlılığın süreceğini belirtti.


#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Asgari ücret
#emekli maaşları

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