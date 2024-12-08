En düşük emekli maaşına asgari kriter

En düşük emekli aylığının enflasyon oranının altında kalmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl da taban seviyeden aylık alanlara refah payı katkısı sağlayacak. Refah payından en az 3,2 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın dul, yetim ve yaşlılık aylığı alan vatandaşın etkilenmesi bekleniyor. Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak artış da ekonomi yönetiminin gündemine girdi. SSK ve BAĞ- KUR emeklisinin aylıklarına yapılacak 6 aylık enflasyon farkını baz alan zamdan 3,2 milyon emekli yeterli düzeyde yararlanamıyor. Bu emeklilerin de 6 aylık artıştan faydalanabilmesi amacıyla refah payı formülü üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yapılacak refah payı katkısının netleşmesi için asgari ücret zammı ve 6 aylık enflasyon farkı gibi iki göstergeye bakılacak.





BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINACAK

Edinilen bilgilere göre; ekonomi kurmayları, yarın başlayacak bütçe görüşmelerine paralel yürüyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu müzakerelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Kurmaylar, bu sürecin ardından en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 liranın makul bir seviyeye çekilmesi için ocak başında netleşecek 6 aylık enflasyon farkı ile ay sonunda ortaya çıkacak asgari ücret zammına bakacak.





TABAN AYLIĞA REFAH PAYI

Hükümet kanadının, asgari ücretin 2025 yılında yüzde 35'in altında bir oranda artırılması için çalıştığı öğrenildi. Bu kapsamda, hükümet en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon farkının üstünde kalması için refah payı katkısı yapmaya hazırlanıyor.





ZAM ORANI NE OLACAK?

Öte yandan kasım ayı enflasyon oranı tahminlerin üzerinde çıktı. Bu da yıl sonunda enflasyon hedefinin tutma olasılığını düşürdü. Bu nedenle 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16 ila yüzde 18 oranında çıkma olasılığı güçlendi. Eğer ki Ocak 2025'te yıllık enflasyon, Merkez Bankası'nın yılsonu hedefi olan yüzde 44'ün üzerinde gerçekleşirse emekliler en az yüzde 16 oranında zam alacak.





16 BIN LIRAYA KADAR ÇIKABILIR

17 milyon emekliden 3,2 milyonu en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira tutarında ücret alıyor. Söz konusu emekliler, 6 aylık zamdan kök aylıkları 10 bin 700 liranın altında kaldığı için yararlanamıyor. Bu kesimin kök aylığına 6 aylık zam oranı dışında refah payı da eklenecek. Böylece, zam oranı 6 aylık enflasyon oranını aşacak. Bu çerçevede en düşük emekli aylığının 13 bin 500 lira ila 16 bin lira arasında bir bantta şekilleneceği ifade edildi.



