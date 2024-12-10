Milyonlar merakla bekliyor: Asgari ücret maratonu başladı

İnsan, her türlü yapının öznesi ve temelidir. İşletmelerin de temelinde insan vardır. İnsana, yani çalışana yatırım yaptığımız takdirde geleceği inşa edebiliriz. Bu süreç sadece işletmeleri değil, aynı zamanda ekonomimizi, devletimizi de güçlendirecek bir etki yaratır. Bir işletme güçlü bir çalışan grubu ile büyür. Bir devlet vatandaşının emeğine saygı duyduğu zaman güçlenir. Piyasanın toplumdan bağımsız bir yapıya dönüşmesi en büyük yanılgılardandır. Bizler çalışanları sadece üretim sürecinin bir parçası olarak görmüyoruz. Bu sürecin bir sahibi, öznesi olarak görüyoruz. Her vatandaşımızın emeği önemlidir. Çalışanların emeğine saygı göstermenin ön şartı adil çalışmanın ve adil ücret politikasının geliştirilmesine bağlıdır. Bir çalışan ortaya koyduğu çaba ölçüsünde karşılık almalıdır. Adil ücret ile çalışanların motivasyonu artarken verimlilik ve üretkenlik sayesinde işletme, sektör ve ülkemizin kazancı artar."