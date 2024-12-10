Milyonlar merakla bekliyor: Asgari ücret maratonu başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılan 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Bakan Işıkhan "Asgari ücret işçi ve iş verene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak" dedi. Asgari Ücret Tespit komisyonu 16 Aralık 2024 tarihinde bir kez daha toplanacak.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, milyonlarca çalışanın maaşını ilgilendiren asgari ücret oranı ele alındı. Toplam 15 üyeden oluşan komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en çok üyeye sahip sendika konfederasyonu olan TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderliğinde 5 kişilik bir ekiple masada yer alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda konuştu.
İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları;
"İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon olarak asgari ücreti belirlemek üzere bugün itibarıyla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çalışmalarımızı yürütecek üyelere şimdiden teşekkür ediyorum.
İşçi ve işveren temsilcileri ile belirlenen asgari ücret, çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti ifade ediyor. 3 taraflı diyalogla hareket ediyoruz.
Enflasyon oranı, vatandaşlarımızın satın almak gücü, işgücü piyasaların ihtiyaçları, ekonomik büyüme gibi koşulları analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetlerini gözeten adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.İşçi ve iş verene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak.
Hükümetimiz çalışanlarımızın refahını sürekli artırmak için çok önemli adımlar atmıştır.
Asgari ücret artışları vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırarak büyüyen ekonomimizin meyvelerini daha adil paylaşmamıza vesile olmuştur.
Alın teri ve sermayeyi bir araya getirmek aynı zamanda toplumsal dayanışma ve refahı da beraberinde getirecektir. Geleneksel anlayışta işçinin alın teri ile sermayenin mücadele ve çatışma içinde olduğu varsayılır. Ancak bu varsayım kadim medeniyetimizin emeğe bakışını yansıtmaktan uzaktır. Bizler alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyon aynı zamanda sosyal adaletin, dayanışmanın güçlü bir şekilde ortaya konduğu bir idealdir. Bizler de bu vizyonda salt ekonomik büyümeyi hedefleyen kuru stratejilerle değil; emeği, alın terini ortaya koyan bir anlayışla devam ediyoruz.
İnsan, her türlü yapının öznesi ve temelidir. İşletmelerin de temelinde insan vardır. İnsana, yani çalışana yatırım yaptığımız takdirde geleceği inşa edebiliriz. Bu süreç sadece işletmeleri değil, aynı zamanda ekonomimizi, devletimizi de güçlendirecek bir etki yaratır. Bir işletme güçlü bir çalışan grubu ile büyür. Bir devlet vatandaşının emeğine saygı duyduğu zaman güçlenir. Piyasanın toplumdan bağımsız bir yapıya dönüşmesi en büyük yanılgılardandır. Bizler çalışanları sadece üretim sürecinin bir parçası olarak görmüyoruz. Bu sürecin bir sahibi, öznesi olarak görüyoruz. Her vatandaşımızın emeği önemlidir. Çalışanların emeğine saygı göstermenin ön şartı adil çalışmanın ve adil ücret politikasının geliştirilmesine bağlıdır. Bir çalışan ortaya koyduğu çaba ölçüsünde karşılık almalıdır. Adil ücret ile çalışanların motivasyonu artarken verimlilik ve üretkenlik sayesinde işletme, sektör ve ülkemizin kazancı artar."
Masada hangi rakamlar var?
AK Parti hükümetleri döneminde 26 kez asgari ücret görüşmeleri gerçekleştirildi.
Bu toplantılarda ücrete işçi tarafı 18 kez muhalif kaldı. 6 kez asgari ücret hükümet-işçi-işveren oy birliği ile belirlendi. İki kez de hükümet ve Türkİş temsilcileri birlikte oy kullandı ve belirlenen ücrete işveren temsilcisi TİSK muhalif kaldı.
Bu yıl hedeflenen ortak mutabakat ile 7’nci kez ortak karara varılması bekleniyor. Asgari ücret geçen yıl aralık ayında 17 bin 2 TL olarak benimsenmişti. Yeni yılda kulislerde konuşulan bilgiler arasında asgari ücretin yüzde 40 artış ile 24 bin TL civarına yükselmesi bekleniyor.
İkinci toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit komisyonu ikinci toplantısını 16 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek.
31 Aralık'a kadar açıklanacak
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.
Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.
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