Yılın son meteor yağmuru Geminid meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Cuma ve cumartesi zirveye ulaşacak olan Geminid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenebilir?

Geminid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenebilir?

Her yıl görülen Geminid meteor yağmuru bu gece Türkiye'den de izlenebilecek.

Saat 17.00’den başlayarak şafak vaktine kadar olan zaman diliminde görünürlüğü en yüksek seviyeye ulaşacak. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alanda meteor yağmurunu daha net izlenebilecek.

Geminid meteor yağmuru, 3200 Phaethon isimli asteroitten kopan parçalar nedeniyle oluşuyor. Bu asteroid, Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık bir buçuk yılda tamamlarken, Meteor yağmuru sırasında görülen ışık çizgileri, Dünya atmosferine yüksek hızla giren ve yanarak parçalanan bu küçük gök taşlarının etkisiyle ortaya çıkar.

TÜRKİYE'DEN NASIL İZLENECEK?

Gözlem sırasında yaklaşık 45 derece açıyla gökyüzünü izlemek ideal olacak. Gözlem için en uygun saatler ise gece yarısından sonra saat 02:00 civarı olacak. Gözlerinizin karanlığa alışması için en az 30 dakika önceden telefon veya diğer ışık kaynaklarından uzak durmanız tavsiye ediliyor.

Meteor yağmuru neden olur?

Dünya, kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden kalan tozların arasından geçtiğinde meteorları görüyoruz. Bu kalıntılar, Dünya’nın atmosferine çarptığında yanıyor ve muhteşem ışık çizgileri yaratıyor.



