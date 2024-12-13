BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma gelecek fırsatlar dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayınlandı. BİM'de bu hafta 125cc motosiklet, kahve makinesi, el mikseri, Tecno Spark Go telefon, fanlı konvektör gibi birçok üründe yeni indirimler yer alıyor. İşte 13 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /12 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 13 Aralık 2024 kataloğu ve haftanın bim aktüel ürünleri...

2 /12 13 Aralık BİM markette bu haftanın indirimli ürünleri Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL Işıklı Dekor 399 TL Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL Figürlü Metal Mumluk 129 TL Işıklı Dekor 299 TL Mini Dekor 79 TL Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL Çift Kişilik Battaniye 429 TL TV Battaniye 399 TL

3 /12 Düdüklü Tencere 3.850 TL Karnıyarık Tencere 979 TL Wok Tava 649 TL Tava 32 cm 619 TL 5'li Servis Seti 279 TL Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL Şampuan 85 TL Tuvalet Kağıdı 249 TL Kağıt Havlu 139 TL Şampuan 625 ml 129 TL Bebek Bezi 309 TL Kurşun Asker Biblo 179 TL Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL Dekoratif Kapı Süsü 269 TL 5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL

4 /12 Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL Hypercore Powerbank 599 TL Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL Gaming Kulaklık Standı 229 TL Gaming Mini Klavye 139 TL

5 /12 Beyaz Peynir 1000 g 99,50 TL Labne 3x180 g 89,50 TL Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL Yağlı Yoğurt 3 kg 82,50 TL Domates Salçası 1650 g 79,50 TL Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL Mısır Yağı 5 L 255 TL Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

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