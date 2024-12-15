Suriye devrimi ‘1000 Genç’i dağıttı: Esed destekçileri darbe yaptı

İsrail’in 7 Ekim’de başlayan Gazze soykırımından sonra Türkiye’de kurulan ‘Filistin İçin 1000 Genç’ isimli oluşumda yaşanan Suriye devrimi kaynaklı darbe girişimi, hareket içerisindeki kirli bağlantıları ortaya çıkardı. Kamuoyuna, sosyal medya hesaplarının gasp edilmesi üzerine yapılan açıklamalarla yansıyan darbe girişiminde bulunan grubun, terör örgütü PKK ve Beşşar Esed destekçisi ‘Gençlik Komiteleri’ olduğunu Suriye devrimine destek açıklaması yapmalarına engel olunan gençler açıkladı.

Kamuoyuna;



Filistin İçin Bin Genç Hareketi, 7 Ekim Aksa Tufanıyla başlayan Filistin Direnişi’nin yeni safhasına Türkiye’den söz söylemek, ama söz söylemenin de ötesinde Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerini hedef alma yoluyla İsrail’i zayıflatmak amacıyla Gençlik Komiteleri ve Emek… pic.twitter.com/Clydomulvr — Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) December 14, 2024

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI GASP ETTİLER

Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre, Filistin İçin 1000 Genç adına 8 Aralık Suriye Devrimi’ne destek açıklaması yapmak isteyen bağımsız ve İslami çizgideki gençlere karşı çıkarak, buna asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen ‘Gençlik Komiteleri’ne bağlı üyeler bugün sosyal medya hesaplarına el koydu.

“FARKLI DEĞERLENDİRMELER…”

Hareketin X hesabını gasp eden komiteciler, 18.43’te bir bildiri yayınlayarak “fesih kararı” aldıklarını duyurdu. Açıklamada, “1 yılı aşkındır yaşanılan tüm siyasi gelişmelerle birlikte son Suriye sürecinde farklı değerlendirmeler nedeniyle ortak bir tavır alınamamasından ötürü hareketi bir araya getiren tüm koşullar ortadan kalkmıştır” denildi.

“MÜCADELE AHLAKINA İHANET ETTİLER”

Saat 19.30’da @fibgenc uzantılı hesaptan yayınlanan açıklamada ise ‘Filistin İçin 1000 Genç’in sosyal medya hesaplarının ‘Gençlik Komiteleri’ tarafından ele geçirildiği belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde, hareketimizin bu ilkeli duruşunu bozmaya yönelik ciddi bir müdahale ile karşı karşıya kaldık. Hareketimiz içerisinde yer alan Gençlik Komiteleri kendilerini grubun sahibi ilan ederek, hiçbir meşruiyeti olmayan bir şekilde harekete müdahalede bulunmuş ve Twitter (X) başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı gasp etmiştir. Hareket kuruluşundan beri hiçbir örgüt veya grubun tekelinde olmamakla kendisi tarif eder, her bir üyenin Filistin için birer genç olması ilkesine dayanır. Gençlik Komiteleri hareketin kurulma ilkelerini yıkarak hareket üzerinde örgütlerin garantörlüğü olduğu iddiası ile mücadele ahlakına ihanet etmiştir.”





KAMUOYUNUN DİKKATİNE



Aylardır bu harekete emek ve gönül vermiş onlarca insanın iradesini yok sayan, hareketimizi dar kalıplara sığdırmaya çalışan ve siyasetimizi kendi tekelinde sanan @komiteler ve onların anlayışına karşı, biz FİBG olarak, mücadelemizi büyütmeye kararlıyız. pic.twitter.com/io4TJhRqnd — Filistin için Bin Genç (@fibgenc) December 14, 2024

ESED’ÇİLER “FESİH” DİĞER TARAF “DEVAM” DİYOR

‘Gençlik Komiteleri’nin açıklamasında, “Bundan sonra Filistin İçin Bin Genç hareketi adını kullanan herhangi bir mecraya itibar edilmemelidir, meşru değildir” denilirken, Suriye devrimini destekleyen grubun bildirisinde ise “Hareketimizi dar kalıplara sığdırmaya çalışan ve siyasetimizi kendi tekelinde sanan Gençlik Komiteleri ve onların darbeci anlayışına karşı, biz Filistin İçin 1000 Genç olarak, mücadelemizi daha da büyütmeye kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

PKK AĞZI: “CİHATÇI ÇETELER”

Hareketin dağılma aşamasına nasıl geldiğine Yeni Şafak ulaştı. Gençlik Komiteleri, Suriye halkının özgürlüklerine ortak olma fikrini beyan edenleri tehdit ederek tasfiye etme kararı aldı. Komiteciler, Suriye’deki devrimcilere “cihatçı çeteler” diyerek PKK ağzıyla hareket etti.

Komite Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarını işgalci olma iftirası atarak PKK'nın varlığını savunduğu paylaşımlar yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları için "siviller bombalanıyor" iftirası atıldı.

TÜRKİYE’Yİ İSRAİL’E DESTEK OLMAKLA SUÇLUYORLARDI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı TRT World’ün forumunda Türkiye’yi İsrail’e destek olmakla suçlayan protestolara imza atan Filistin İçin 1000 Genç üyesi 9 kişi gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmışlardı. Hareketi feshettiğini duyuran ve darbe girişiminde bulundukları ortaya çıkan Gençlik Komiteleri’nin geçmişte terör örgütü PKK ve Esed rejimini destekleyen açıklamalar yaptığı biliniyor.







