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Reyhanlı terör saldırısının 'bombacısı' Cengiz Sertel yakalandı

Reyhanlı terör saldırısının 'bombacısı' Cengiz Sertel yakalandı

19:2614/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
AA
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği iki bombalı saldırıda, patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel, Milli İstibarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu


Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

#Hatay
#Reyhanlı
#Bomba
#Suriye
#Cengiz Sertel

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