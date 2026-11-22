Jel dökerek yakmak istediği soba bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir oto kiralama ofisinde pelet sobasını jel reşo yakıtı kullanarak yakmak isteyen Emrullah G., sobanın bomba gibi patlamasıyla büyük bir tehlike atlattı. Şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı korkunç patlama anı ve yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.