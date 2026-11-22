Mahmudiye Mahallesi'nden arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için kırsal Deydinler Mahallesi'ne giden çocuklar, bir süre sonra gruptan ayrılarak ormana girdi. Yollarını kaybeden çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Sağlık durumları iyi
İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma ekipleri, iki çocuğu 7 saat sonra buldu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, ardından ailelerine teslim edildiler.
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