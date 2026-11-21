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İstanbul’un batı ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Silivri ve Çatalca'da aniden bastıran dolu yağışı çevreyi beyaza kaplarken, Büyükçekmece'de ise şiddetli sağanak yağış caddelerde su birikintilerine yol açtı.

Silivri'nin Akören Mahallesi ile Çatalca'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü. Yağışa yakalanan bazı vatandaşlar zarar görmemesi için araçlarını kapalı alanlara çekerken, bazıları ise araçlarının üzerini örtülerle kapatarak doluya karşı önlem almaya çalıştı.

Dolu yağışının yanı sıra Büyükçekmece'de ise sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ilçedeki Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi ile İstiklal Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa trafikte yakalanan sürücüler, kayganlaşan zemin ve su birikintileri nedeniyle yollarda dikkatli ilerledi.