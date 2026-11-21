Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde bulunan Hacımaşlı-Baklalı Yolu Caddesi'ne, kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde hafriyat, inşaat atığı ve çuvallar içerisinde tekstil atıkları döküldü. Cadde boyunca yaklaşık her 100 metrede bir oluşan moloz yığınları nedeniyle güzergahta araç geçişi durdu. Yolun kapanması, çevrede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinin ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Çevre kirliliği havadan görüntülendi
Cadde üzerindeki hafriyat birikintileri ile çevredeki boş alanlara ve dere yatağına bırakılan atıklar dron kamerasıyla havadan kayıt altına alındı. Görüntülerde, atıkların yolun büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.
Bölge sakinleri önlem alınmasını istiyor
Bölgede hayvancılıkla uğraşan Cumali Yavuz, kamyonların gece saat 03.00 sıralarında plakalarını sökerek bölgeye geldiğini ve yol ortasına döküm yaptığını belirtti.
Yolun kapanması sebebiyle işletmelerine yem getiremediklerini ve ulaşım sorunu yaşadıklarını ifade eden Yavuz, kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla caddeye güvenlik kamerası yerleştirilmesi talebinde bulundu.
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