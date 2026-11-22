İstanbul’da dolu ve sağanak etkili oldu: Silivri ile Çatalca beyaza büründü

İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürürken, Büyükçekmece'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler suyla doldu. Vatandaşlar araçlarını dolu hasarına karşı örtülerle korumaya çalışırken, trafikte yakalanan sürücüler yollarda dikkatli ilerledi.