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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Saat 06.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi’nde sokak üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran lüks araca yandan çarptı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU, 3 KİŞİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden otomobil yol ortasında yan yattı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan ve kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden devrilen aracın yanına koştu. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi, vatandaşların ortak çabasıyla bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Sinanpaşa Mahallesi’nde yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki lüks araca çarptıktan hemen sonra yan yattığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek araçtaki 3 kişiyi dışarı çıkardığı anlar yer aldı.