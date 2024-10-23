Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tataristan'da: Maduro ile görüştü

Küresel ekonominin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan BRICS grubunun 16. Liderler Zirvesi, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.





Zirveye katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazan'a gitti. Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında BRICS üyeleri ve davetli ülkelerin liderleriyle bir aile fotoğrafında yer alacak ve birçok devlet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.









Bu görüşmeler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan görüşme de yer alıyor. Erdoğan ve Putin'in saat 17.00’de bir araya gelmeleri bekleniyor.





Erdoğan, BRICS ile ilişkilerin derinleştirilmesi ve katılımcı ülkelerle ikili işbirliklerinin güçlendirilmesine dair önemli adımların ele alınacağını belirtti. Ayrıca İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları başta olmak üzere çeşitli bölgesel ve küresel konuların da görüşmelerde ön planda olacağı ifade ediliyor.









Maduro ile görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.









İki liderin görüşmesinde, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ele alındı. Ayrıca bölgesel ve küresel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkların daha da güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.







