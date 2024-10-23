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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

09:2623/10/2024, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-23 Ekim tarihleri arasında Rusya ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.


Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.


Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini bu kez Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da sürdürecek.


Erdoğan, Türkiye’nin de olası üyeliğinin gündemde olduğu BRICS’in 16’ncı Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.


Türkiye eksenli ve çok boyutlu aktif bir dış politika izleyen Ankara’nın hedefi bölgesel kuruluşlarla angajmanını derinleştirmek.


Türkiye BRICS'e üye olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki BRICS zirvesine katılmıştı. Şimdi de yeni üyelerle genişlemesi beklenen oluşumla iş birliğini geliştirmek için 2 gün boyunca Rusya’da temaslarda bulunacak.


BRICS’e üye ve davetli ülke liderleriyle aile fotoğrafında yer alacak. Zirve kapsamındaki çalışma toplantısına katılacak.


Cumhurbaşkanı Kazan'da ikili görüşmeler de yapacak.


Erdoğan, zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

O isimler arasında ev sahibi Rusya’nın lideri Vladimir Putin’in de olması bekleniyor.


Cumhurbaşkanı, liderlerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair atılacak adımları konuşacak.


Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara da vurgu yapacak.



#Cumhurbaşkanlığı
#Resmi Gazete
#vekalet

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