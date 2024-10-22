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Cumhurbaşkanı Erdoğan dört büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti

19:0722/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçiler Hendrik Van De Velde, Brosnan, Ossowski ve Stepanek'i ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçiler Hendrik Van De Velde, Brosnan, Ossowski ve Stepanek'i ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve AB Delegasyonu Büyükelçilerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyükelçiler Hendrik Van De Velde, Brosnan, Ossowski ve Stepanek'i ayrı ayrı kabul etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#büyükelçi
#güven mektubu

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