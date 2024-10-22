Cumhurbaşkanı Erdoğan dört büyükelçinin güven mektuplarını kabul etti

BRICS grubunun, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını ve küresel GSYİH'nın yaklaşık dörtte birini temsil eden ülkeleri bir araya getiren yapısı, Türkiye'nin katılımıyla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bugün başlayan 16'ncı BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirve kapsamında Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.