Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceği tarih belli oldu

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 23 Ekim Çarşamba günü bir araya gelecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada buluşmanın Tataristan’ın başkenti Kazan'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik görüşmesinin tarihi belli oldu.
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in 23 Ekim Çarşamba günü bir araya geleceği belirtildi.
Genişleme politikaları ele alınacak
Toplantıda Türkiye dahil birçok ülkenin üyelik başvurusu görüşülecek.
Bu yıl 16’ncısı yapılacak zirvede finans, teknoloji ve gıda ticareti konularının yanı sıra genişleme politikaları da önemli bir başlık olacak.
Geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’nin tam üyelik için başvurduğunu belirtmiş, Ankara’nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti.