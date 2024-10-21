Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceği tarih belli oldu

Dünyada bölgesel, birçok ekonomik ve siyasi oluşumlar mevcuttur. Zenginler kulübü olarak bilinen G7 ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gelişmiş ülkelerin bir araya geldiği bir oluşumdur. Bu oluşumun kurumsal bir yapısı yoktur. G-20 ülkeler grubu, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği, dünyanın birçok sorununun konuşulduğu ve önemi giderek artan önemli bir oluşumdur. Bu önemine rağmen kurumsal bir yapısı ya da icra