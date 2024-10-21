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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceği tarih belli oldu

21:0121/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarihi açıkladı.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 23 Ekim Çarşamba günü bir araya gelecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada buluşmanın Tataristan’ın başkenti Kazan'da gerçekleşeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik görüşmesinin tarihi belli oldu.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in 23 Ekim Çarşamba günü bir araya geleceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
tarafından yapılan açıklamada görüşmenin BRICS Zirvesi'nin düzenleneceği
Tataristan’ın başkenti Kazan
şehrinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Genişleme politikaları ele alınacak

Batı’nın küresel ekonomik sistemine alternatif olarak ortaya çıkan
BRICS
, 23-24 Ekim’de 16’ncı kez liderler düzeyinde toplanıyor.

Toplantıda Türkiye dahil birçok ülkenin üyelik başvurusu görüşülecek.

Bu yıl 16’ncısı yapılacak zirvede finans, teknoloji ve gıda ticareti konularının yanı sıra genişleme politikaları da önemli bir başlık olacak.

Geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’nin tam üyelik için başvurduğunu belirtmiş, Ankara’nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti.



#BRICS
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Görüşme
#Rusya Devlet Başkan Yardımcısı
#Yuriy Uşakov

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