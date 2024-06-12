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BRICS isteğinizi destekliyoruz

Kremlin'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul eden Rusya lideri Vladimir Putin, sıcak mesajlar verdi. Türkiye'nin BRICS ülkeleri ile birlikte olma isteğini desteklediklerini belirten Putin, "İlişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Erdoğan'ın doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor" dedi.

04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:21 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Vladimir Putin, Hakan Fidan.
Vladimir Putin, Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Rusya'da Rusya lideri Vladimir Putin başta olmak üzere çeşitli görüşmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmeye ilişkin açıklamasında Bakan Fidan'ın, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde BRICS üyelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Birlik ülkeleri ile birlikte olma isteğini mutlaka her şekilde destekleyeceğiz" dedi. Putin, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor" dedi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı. Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız" diye konuştu.



#Hakan Fidan
#Diplomasi
#BRICS
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