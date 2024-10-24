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Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde

10:2724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, diğer devlet liderleri ile aile fotoğrafı çektirdi. Liderler çekimin ardından toplantıya geçti.

BRICS dün Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncı kez liderler düzeyinde toplandı. Türkiye dahil birçok ülkenin üyelik başvurusunun ele alınacağı zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda törenle karşılandı.



Erdoğan bu sabah diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı.


Liderler, aile fotoğrafı çekiminin ardından genişletilmiş BRICS Oturumu'na katıldı.


Yoğun diplomasi trafiği

Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#BRICS zirvesi
#Rusya

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