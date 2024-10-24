Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde

BRICS dün Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncı kez liderler düzeyinde toplandı. Türkiye dahil birçok ülkenin üyelik başvurusunun ele alınacağı zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.