MSB duyurdu: 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

"Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"