MSB duyurdu: 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucu 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"
denildi.
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