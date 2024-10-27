MSB açıkladı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 11 Irak'ın kuzeyinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.