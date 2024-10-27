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MSB açıkladı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
11:0927/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!" denildi.

15 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
ifadelerine yer verildi.
#MSB
#Fırat Kalkanı
#Barış Pınarı bölgesi

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