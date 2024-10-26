PKK için Suriye'nin kuzeyinde çember daralıyor: Üç bölgede 17 terörist daha!

MSB haberi, 'Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam' diyerek duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şöyle:
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
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