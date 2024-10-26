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PKK için Suriye'nin kuzeyinde çember daralıyor: Üç bölgede 17 terörist daha!

PKK için Suriye'nin kuzeyinde çember daralıyor: Üç bölgede 17 terörist daha!

12:4826/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSB haberi, 'Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam' diyerek duyurdu.
MSB haberi, 'Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam' diyerek duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şöyle:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."



#MSB
#PKK
#TSK

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