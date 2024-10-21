MSB: FETÖ elebaşı Gülen 'vatansız' olarak öldü

MSB
Milli Savunma Bakanlığından, "Devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından, (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.
"'Vatansız' olarak öldü"
"'Vatansız' olarak öldü"
Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.
Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.
"FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
"FETÖ ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."
#FETÖ
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#Milli Savunma Bakanlığı