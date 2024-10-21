Medyascope FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü ‘Gülen hareketi lideri’ diyerek duyurdu

Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları bu sabah duyurdu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ'cü hesap Herkulnağme, FETÖ elebaşının öldüğünü doğruladı.

‘Gülen hareketi lideri...' diyerek duyurdu

ABD'nin desteğiyle fonlanan ve muhalif yandaşı Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı haber platformu, hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünü ‘Gülen hareketi lideri Fethullah Gülen 83 yaşında öldü’ diyerek duyurdu.

Tepki üstüne tepki yağdı

Medyascope haberde kullandığı skandal dille, FETÖ terör örgütünü masum bir hareket olarak lanse etmeye çalıştı. Bu durum sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tepkilere neden oldu. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ifadeyi terör örgütünün propagandasını yapmakla eleştirirken, bazıları Medyascope’un özellikle ABD kaynaklı fonlarla faaliyet göstermesinin bu tutumda etkili olabileceğini dile getirdi.

Paylaşımı sildi ama...

Medyascope, gelen tepkilerin ardından kısa bir süre içinde haberin başlığını değiştirerek “Fethullah Gülen öldü” şeklinde düzeltti. Ancak bu değişiklik, kamuoyundaki tartışmaları dindirmeye yetmedi. Birçok kişi, ilk kullanılan ifadenin bilinçli bir tercih olduğunu, Medyascope'un gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Medyascope, gelen tepkilerle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Fondaş medya listesinde başı çekti

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili yapılan haberin dili, Medyascope’un özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden aldığı fonları yeniden gündeme getirdi. Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlenmişti. İçlerinde Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yaptığı tespit edilmişti. 2022 yılına ait yeni listede Ruşen Çakır’a ait Medyascope’a 1 milyon 200 bin TL ödeme yapıldığı öğrenilmişti. Daha önce yayınlanan başka bir listede de medyadan en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla (2016’dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para) Medyascope olmuştu.

Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıkmıştı.

Ruşen Çakır

Üç yılda hiçbir şey değişmedi

Aradan geçen 3 yıla rağmen Ruşen Çakır'ın, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam ettiği ortaya çıktı. Medyascope 2023'te bu yana İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan (CRD) 3 milyon 390 bin lira ve Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan (EED) 7 milyon 40 bin lira aldı. Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) 5 milyon 376 bin lira, Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden (IPI) 150 bin lira ve Interviews Network'ten 570 bin lira Medyascope'a hibe yapıldı. Medyascope'un son bir yılda aldığı hibelerden internet sitesinde duyurduğu sadece tek bir vakıf var. O da bir milyon 200 bin lira aldığı Heinrich Böll Vakfı (HBS) oldu.



