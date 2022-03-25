Gündem Fonlanan muhalif kuruluşların 2022 listesi yayınlandı
POLİTİKA

Fonlanan muhalif kuruluşların 2022 listesi yayınlandı

Türkiye'deki muhalif medya kurumlarına ve diğer kuruluşlara para aktaran vakıf ve ajansın yeni listesi yayınlamdı. Ruşen Çakır’a ait Medyascope’a1 milyon 200 bin TL, Hasan Cemal’e ait P24’e 970 bin TL ödeme yapılmış.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fonlanan muhalif kuruluşların 2022 listesi yayınlandı
Arşiv

Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlenmişti. İçlerinde Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yaptığı tespit edilmişti.

  • 2022 yılına ait yeni liste yayımlandı. Ruşen Çakır’a ait Medyascope’a1 milyon 200 bin TL, Hasan Cemal’e ait P24’e 970 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı
GÜNDEM
Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı

BİANET'E 1.8 MİLYON DOLARLIK FON

Açıklanan daha önceki listeye göre, BİANET’in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlenmişti. 2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA’dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek gördüğü ortaya çıkmıştı. Chrest Foundation 2021’de “Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak” amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne 59 bin dolar vermişti.

ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
DÜNYA
ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı

Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar
OYNAT 01:42
Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar
Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarının listesinin açıklanmasıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Amerika'nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar' ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan bakıldığında büyük bölgesel güç görüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değilmiş. Bunu kimler söylüyor? Bunu Fondaş gazeteciler söylüyor.' dedi.

Amerikalı bir kuruluşun Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladığını kaydeden Ünal, 'Amerika'nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar. Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz bir de bakıyoruz ki dalga geçmişler. İtibarsızlaştırmak için o drone onu markette de satıyorlar diyorlar. Doğalgaz buluyoruz ne olacak ki diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, yüz yıl sonra kuzey Afrika'ya gidiyorsunuz, yüz yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Niye, çünkü fondaşlar. Çünkü bunun için fonlanıyorlar.' dedi.


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