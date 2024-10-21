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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

08:2121/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
DHA
AA
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

FETÖ'ye yakın siteler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Gülen'in 20 Ekim'de kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.
Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.

Yeni evinden çıkarken görüntülenmişti

1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti. Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit edilmişti.

FETÖ elebaşı, 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti.

FETÖ elebaşı Nisan ayında götürüldüğü yeni evinde görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 25 yıldır ikamet ettiği evden ayrıldığı ve Nisan ayında gittiği yeni evinde görüntülendi. Gülen'in FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit edildi. İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor. Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.

#FETÖ
#Fetullah Gülen
#ABD

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