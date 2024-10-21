FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
FETÖ'ye yakın siteler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Gülen'in 20 Ekim'de kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.
Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.
Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.
FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.
Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.
Yeni evinden çıkarken görüntülenmişti
Yeni evinden çıkarken görüntülenmişti
1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti. Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit edilmişti.
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