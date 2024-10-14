FETÖ elebaşı yeni evinde: Kameraya yakalandı

Pensilvanya’daki çiftliğinden alınıp 12 dakika uzaklıkta başka bir eve taşınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yeni evinden çıkarken görüntülendi. AA ekiplerinin dron ile çekimi sırasında evden çıkan Mercedes’in ön koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameraya yakalandı. Gülen’in aracı ve ona refakat eden lüks araç hızla uzaklaştı; evdekiler, muhabirlerin uzaklaştırılması için polis çağırdı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülendi. 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında yeni bir eve götürülen Gülen’in, Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki büyük bir evde kaldığı tespit edilmişti. Anadolu Ajansı’nın (AA) dron ile havadan görüntülediği evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor. AA ekibi çekimlere devam ederken eve ait demir parmaklıklı kapıdan iki lüks araç çıktı. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı.
POLİS ÇAĞIRDILAR
İki lüks araç bilinmeyen bir yere doğru hızlıca ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdı. Bölgedeki çekimler sırasında Gülen’in kaldığı evde bulunan kişiler polis çağırdı. Polis, çekim ekibi ile yaptığı görüşmeden sonra Gülen’in özel mülküne girilmemesini ve trafiğin akış halinde olduğu park yeri olmayan geçidin önünden geçen yol kenarında dikkatli olunmasını isteyerek ayrıldı.
Sıkı şekilde korunuyor
- İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan ev, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş. Evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunduğu görülebiliyor. Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor. Evin 2023 yılında, Gülen’in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu’nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.