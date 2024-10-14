FETÖ elebaşı yeni evinde: Kameraya yakalandı

İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan ev, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş. Evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunduğu görülebiliyor. Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor. Evin 2023 yılında, Gülen’in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu’nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.