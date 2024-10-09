Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ'cü yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 12 FETÖ üyesi yakalandı. Bir milyon 200 bin lira değerinde altınla yakalanan FETÖ mensuplarının, polise yakalanmamak için başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları tespit edildi.