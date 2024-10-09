Mersin'de FETÖ'den 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs yakalandı

Erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından 2009’da vahşice parçalanarak öldürülen Münevver Karabulut’un cinayetine ilişkin bir çok dava daha açıldı. Bunlardan biri de, olay gecesi villada inceleme yapan 6 polisin buldukları 700 bin Euro’yu tutanağa geçirmedikleri ve kamera kayıtlarını sildikleri iddiasıyla açılan dava oldu. Cinayetin üzerinden geçen 8.5 yılda polislerin davası hariç tüm davalar karara çıktı. Hatta davanın sanığı Cem Garipoğlu cezaevinde intihar etti. Polislerin yargılandığı Küçükçekmece