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Mersin'de FETÖ'den 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs yakalandı

Mersin'de FETÖ'den 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs yakalandı

09:099/10/2024, Çarşamba
IHA
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Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.
Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.

Mersin'de jandarma ekipleri, FETÖ üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şahsı yakaladı. Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahsın adresi belirlendi. Ekipler şahsın bulunduğu Tarsus ilçesine balı Sağlıklı Mahallesi'nde ki adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan şahıs cezaevine teslim edildi.

#FETÖ
#Mersin
#Tarsus

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