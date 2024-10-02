İki ilde FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 12 kişi yakalandı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Arnavutluk'ta devlet eliyle kurulmaya çalışılan 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti'nin ardındaki 'Siyonist' tehlikeye tvnet canlı yayınında dikkat çekti. Yahudilerin Arnavutluk'ta çok güçlü olduğunu vurgulayan Likoğlu, "Hastane ve laboratuvarlarda insanların genleriyle oynadıklarıyla ilişkin ciddi şüpheler var. Ali'siz Alevi çalışması var. İslam dışı bir Alevi çalışması var. Bunu çok yüksek destekle çalışıyorlar. FETÖ bu işin merkezinde ve onlar varsa CIA de bu işin arkasında demektir." dedi. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal ise, "İsrail, FETÖ ve ABD eliyle İran'ınkinden farklı bir Şiilik oluşturulmaya çalışılıyor. Sünnilere karşı bir merkez oluşturma peşindeler. Türkiye'nin büyük baskı yapması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.