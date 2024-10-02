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İki ilde FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 12 kişi yakalandı

İki ilde FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 12 kişi yakalandı

09:272/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 12 FETÖ üyesi yakalandı. Bir milyon 200 bin lira değerinde altınla yakalanan FETÖ mensuplarının, polise yakalanmamak için başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları tespit edildi.

İzmir merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, yazışmaların içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheliye yönelik yakalama kararı alındı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçeleri ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​


'Siyonistlerin laboratuvarı' Arnavutluk'ta FETÖ ve CIA eliyle 'Bektaşilik' operasyonu: Sünnilere karşı merkez oluşturma peşindeler

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Arnavutluk'ta devlet eliyle kurulmaya çalışılan 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti'nin ardındaki 'Siyonist' tehlikeye tvnet canlı yayınında dikkat çekti. Yahudilerin Arnavutluk'ta çok güçlü olduğunu vurgulayan Likoğlu, "Hastane ve laboratuvarlarda insanların genleriyle oynadıklarıyla ilişkin ciddi şüpheler var. Ali'siz Alevi çalışması var. İslam dışı bir Alevi çalışması var. Bunu çok yüksek destekle çalışıyorlar. FETÖ bu işin merkezinde ve onlar varsa CIA de bu işin arkasında demektir." dedi. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal ise, "İsrail, FETÖ ve ABD eliyle İran'ınkinden farklı bir Şiilik oluşturulmaya çalışılıyor. Sünnilere karşı bir merkez oluşturma peşindeler. Türkiye'nin büyük baskı yapması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


#FETÖ
#İzmir
#emniyet

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