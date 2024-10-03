FETÖ’cü hakim kıskıvrak yakalandı

Firari FETÖ’cülere kaçış yok. 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına kaçamayan aranan FETÖ’cüler, gaybubet evlerinde “örgütün finansal desteğiyle” yaşamlarını sürdürüyor. Firari FETÖ’cü eski hakim Mustafa Karatay da onlardan biriydi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyeti’nin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.





İHBAR ELE VERDİ

Darbe girişiminin mimarlarından olan ve 15 Temmuz’dan sonra ihraç edilen Karatay, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıldır aranıyordu. MİT, Karatay'la aynı binada yaşayan bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. 8 yıldır aranan Karatay'ın, Ankara Yenimahalle'deki ihbara konu dairede kaçak olarak yaşadığı tespit edildi. FETÖ'nün yargıya sızmış kilit operasyon elemanlarından olan Karatay’ın, son süreçte örgütsel faaliyetlerini gizlendiği bu evden yürüttüğü belirlendi.





ELBİSELERİN ARASINDA

Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri eve baskın düzenledi. Karatay, evin bir odasında kıyafetlerin arasında saklanırken bulundu. Adreste yapılan aramada, Karatay'ın örgüt üst yönetimiyle iletişim için kullandığı bilgisayar, tablet ve cep telefonu ele geçirildi. “Signal” üzerinden örgütle iletişim kurduğu belirlenen Karatay’ın dijital materyallerine el konuldu.





FETÖ’nün emrinde

Örgütün emrinde “ağır ceza mahkemesi başkanlığı” ve “özel yetkili hakimlik” gibi kritik görevlerde bulunan Mustafa Karatay, FETÖ için kilit önemdeydi. Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı süreçte Karatay, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanıydı. Erzincan Alay Komutanı Ali Tapan, Eskişehir Alay Komutanı Recep Gençoğlu ve MİT Erzincan Şube Müdürü Şinasi Demir’le ilgili yargılamaları da yapan Karatay, ayrıca 2006’da dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’na yönelik siyasi kumpas soruşturmasını yürüten isimdi. Karatay, 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra da örgütün yargı yapılanmasına dönük sıkı çalışma yürütmüştü.











