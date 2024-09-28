Aydın'da FETÖ şüphelisinin otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolar bulundu

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında itirafçı olan binbaşı, örgütün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınmasını istediği mensupları için belirlediği "şifreli kod" sistemini anlattı. İtirafçı, öğrenci sınav giriş kağıdındaki barkod numarasının son 3 hanesinin toplamı 8, 9, 0 ve 7 olan kişilerin "müspet", 5 ve 6 olanların "menfi", diğer rakamlarda olanların ise "fark etmez" olarak kodlandığını aktardı.