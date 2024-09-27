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FETÖ’cü binbaşı kodlamayı anlattı

FETÖ’cü binbaşı kodlamayı anlattı

04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

FETÖ’den tutuklanan Binbaşı Ömer T. itirafçı oldu. Hava kuvvetlerine FETÖ’cüleri yerleştirmek için oluşturulan ‘şifreli kod’ sisteminin detaylarını anlatan Binbaşı T. 21 FETÖ’cüyü deşifre etti. Şifreli kod, sınava girenlerin ‘müspet’, ‘menfi’ ve ‘fark etmez’ olarak tasniflendiği sayısal bir algoritma içeriyor.

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan binbaşı, örgütün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na alınmasını istediği mensupları için belirlediği “şifreli kod” sistemi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, eski Hava Tabip Binbaşı Ömer T. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Operasyonel hatlar üzerinden arandığı tespit edilip 14 Mayıs’ta gözaltına alınan Ömer T., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için ifade verdi. Ömer T., 21 FETÖ’cüyü deşifre etti.

ÖĞRENCİ ALIMINDAN SORUMLU

Örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını söyleyen Ömer T., örgüt evlerinde askeri liseye hazırlandığını anlattı. Sınavda birinci olan Ömer T., ödül olarak Altunizade’deki örgüt binasında elebaşı Fetullah Gülen’le yemek yediğini ifade etti. 1999'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ni kazanan Ömer T. mezun olduktan sonra Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda göreve başladığı, daha sonra Hava Astsubay Hazırlama Okulu'nda öğrenci alımlarından sorumlu olduğu bilgisini verdi. Ömer T. bu görevdeyken “Sami” adlı mahrem imamın kendisine kodlama sisteminden söz ettiğini belirtti.

İŞTE ŞİFRELİ KODLAMA

Sami adlı mahrem imamın “durumu ayarladıklarını, öğrenci tanıma kartının üst kısmında karekod sistemi kurduklarını” söylediğini anlatan Ömer T., şöyle konuştu: “Sami, öğrenci sınav giriş kağıdının sağ üst kısmındaki barkodda yer alan rakamların son 3 hanesinin toplamının son rakamına göre kişi kategorisi yapıldığını söyledi. Bu 3 rakamın toplanmasıyla çıkan rakamın sonu 8, 9, 0 ve 7 olanların ‘müspet’ yani örgüt içerisinde bulunan şahıslar, 5 ve 6 olanların ‘menfi’ yani örgütten olmayan şahıslar, diğer rakamlarda olan şahısların da ‘fark etmez’ olarak kodlandığını söyledi.”

Mahrem yapı çözülüyor

  • Emniyet’e sızan FETÖ'cüler tek tek deşifre oluyor. Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 6’sı kamuda aktif görevde bulunan şüphelilerin Emniyet’te yuvalanıp eleman kazanma faaliyeti yürüttüğü, personeli örgütün oluşturduğu sisteme göre kodlayıp takip ettiği belirlenmişti. Dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler savcıya ifade verdi. Sorgulanan şüphelilerden 15'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini söyleyip itirafçı oldu. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


'Bektaşi Devleti' projesinde FETÖ, İsrail ve Soros izi: Küreselciler Arnavutluk'ta ne planlıyor?

115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan ilginç bir çıkış geldi. Başbakan Edi Rama, başkent Tiran'da Vatikan'a benzer bir 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' kuracaklarını açıkladı. Alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek bu yeni devlette vatandaşların kendi pasaportlarının olması planlanıyor. Ancak bu yeni devletin başkanlığını üstlenecek 'Baba Mondi' olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın açıklamalarındaki FETÖ izi, İsrail ve Soros'la olan temasları dikkat çekiyor. Arnavutluk Bektaşilerinin bağlantıları, "Küreselciler Arnavutluk'ta 'bir şey' denemek istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.





#FETÖ
#İtiraf
#Soruşturma

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