FETÖ’cü binbaşı kodlamayı anlattı

115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan ilginç bir çıkış geldi. Başbakan Edi Rama, başkent Tiran'da Vatikan'a benzer bir 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' kuracaklarını açıkladı. Alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek bu yeni devlette vatandaşların kendi pasaportlarının olması planlanıyor. Ancak bu yeni devletin başkanlığını üstlenecek 'Baba Mondi' olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın açıklamalarındaki FETÖ izi, İsrail ve Soros'la olan temasları dikkat çekiyor. Arnavutluk Bektaşilerinin bağlantıları, "Küreselciler Arnavutluk'ta 'bir şey' denemek istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.