Akademi Filistin için buluştu
Uluslararası Akademi Konferansı, İstanbul’da dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri bir araya getirdi. "Filistin Meselesi ve Çağdaş Dünyada Bilgi, Özgürleşme ve Adalet Sistemleri: Kapsamlı Bir Stratejik Değerlendirmeye Doğru" başlığıyla düzenlenen foruma, dünyanın farklı ülkelerinden 50’yi aşkın akademisyen katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, Filistin davasının yalnızca siyasi ve askeri mücadeleyle sınırlı kalmaması, akademik dünyada da güçlü bir karşılık bulması gerektiği vurgulandı.
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