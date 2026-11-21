Başakşehir'de müşteriye ait cipi park etmeye çalışan vale, iddiaya göre fren yerine gaza basınca araçla restoranın içine girdi.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, vale gözaltına alındı.
Kaza düğün salonunun önünde yaşandı
Kaza, Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunun önünde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre düğün salonuna gelen 34 PMU 440 plakalı lüks cipin sürücüsü, aracını park edilmesi için valeye teslim etti.
Manevra yapan vale Haluk Çelik'in fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.
Bir anda hızlanan cipin direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelik, araçla düğün salonunun bitişiğindeki restorana girdi.
Vale polis merkezine götürüldü
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, cip ve restoranda büyük çapta hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Çelik'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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