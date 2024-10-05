Firari FETÖ'cü karı koca yakalandı

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Söz konusu çalışma kapsamında haklarında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi karı koca saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan çift cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan karı koca yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İ.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eşi S.K'yi ilçede saklandıkları yerde yakalandı.
Gözaltına alınan İ.K. ve S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.