FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi

Ankara'da, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si itirafçı olarak, örgüt mensubu olduğunu bildiği 133 kişinin ismini savcılığa verdi.
'Kontörlü sabit hatlar' üzerinden iletişim kurdukları belirlendi
Şüpheliler arasında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kişilerin de olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmaları yürüten savcılara ifade verdi.
133 kişinin ismini verdi
İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.