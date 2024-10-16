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FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi

FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi

14:2916/10/2024, Wednesday
G: 16/10/2024, Wednesday
AA
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İtirafçılar, FETÖ mensubu olduğunu bildikleri 133 kişinin ismini savcılığa bildirdi.
İtirafçılar, FETÖ mensubu olduğunu bildikleri 133 kişinin ismini savcılığa bildirdi.

Ankara'da, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si itirafçı olarak, örgüt mensubu olduğunu bildiği 133 kişinin ismini savcılığa verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca,
FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i mahrem imam 46 şüpheli hakkında 8 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.

'Kontörlü sabit hatlar' üzerinden iletişim kurdukları belirlendi

Örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 33'ü gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kişilerin de olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen zanlılar, soruşturmaları yürüten savcılara ifade verdi.

133 kişinin ismini verdi

Savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı olan 12 kişinin, örgüt hakkında bilgiler vererek, FETÖ mensubu olduğunu bildikleri 133 kişinin ismini savcılığa bildirdiği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ elebaşı Nisan ayında götürüldüğü yeni evinde görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 25 yıldır ikamet ettiği evden ayrıldığı ve Nisan ayında gittiği yeni evinde görüntülendi. Gülen'in FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit edildi. İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor. Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#İtirafçı

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