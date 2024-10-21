FETÖ'ye yakın internet siteleri ve sosyal medya hesapları teröristbaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen'in haberi doğrulamasının ardından örgüt elebaşının nereye gömüleceği de belli oldu. Peki, teröristbaşı Fetullah Gülen nereye gömülecek? Fetullah Gülen'in mezarı nerede? İşte FETÖ elebaşı için önceden planlanan mezarlık...
FETÖ elebaşı Gülen nereye gömülecek?
İşte önceden planlanan mezarlık
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğe yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta 10'a yakın mezarın bulunduğu, defin işlemi kısa süre önce tamamlandığı belli olan bazı mezarların ise henüz çevre düzenlemesinin yapılmadığı gözlendi.
İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, mezarlıkta geçen sene hiç mezar olmadığını, ancak son yapılan cenaze töreninin ardından mezarlığa uğradığında, 2020, 2019 hatta bir tane de 2018 yılına ait mezarı görünce şaşırdığını söyledi.
Mezarlıklar dikkat çekti
En son Gülen'in yakın arkadaşı defnedildi
Örgüte ait internet sayfalarındaki haberlerde yer alan fotoğraflarda, örgüt elebaşı Gülen'in, Dinçer'in cenazesi için söz konusu mezarlığa gelerek cenaze namazını kıldırdığı ve defin işlemi tamamlanıncaya kadar beklediği kaydedildi.
Zorunlu hastane ziyaretleri dışında Saylorsburg kasabasındaki örgüt merkezinden çıkmayı tercih etmeyen Fetullah Gülen'in, cenaze merasimi için mezarlığa gelmesi dikkati çekti.
Örgüte ait yayın organlarında, resmi adı Golden Generation Worship & Retreat Center olan FETÖ karargahının kuruluşundan bu yana yöneticiliğini yaptığı söylenilen Salih Dinçer'den sonra, Gülen'in de ölümünden sonra bu mezarlığa gömüleceği düşüncesi ağır bastı.
Mezarlıkta dini semboller kullanılmadı
Arsası 9 yıl önce alınan mezarlığın sadece "Gurbet Cemetery" yazan tabelasında bugüne kadar İslam dinine ait herhangi bir sembol, ayet veya hadise yer verilmedi.
Amerika'daki geleneğin aksine, uzaktan bakıldığında, hangi dine veya etnik gruba ait olduğu anlaşılmayan mezarlıktaki mezar taşlarında da dini veya milli aidiyeti belirten herhangi bir sembolün kullanılmaması dikkati çekti.
Kaidesi tamamlanmış mezarlarda sadece baş ucuna gelindiğinde okunabilecek şekilde, Türkçe "Ruhuna El Fatiha" yazdığı görüldü.
İnanç aidiyeti belirtilmeyen mezarlığa, bundan sonraki süreçte farklı inanca sahip kişilerin gömülüp gömülmeyeceği ise merak konusu.
Mezarlığa ait internet sayfasına ulaşılamıyor
Arazinin satın alınmasından bu yana açık olan sitenin, mezarlığın faal olarak kullanılmaya başladığı bir dönemde kapanmış olması ve cenaze işlerinin de Bachman Kulik & Reinsmith isimli bir cenaze evine verilmiş olması dikkati çeken bir başka gelişme oldu.
Daha önceki yıllarda erişilebilir durumda olan mezarlığın internet sayfasında, Murat Al, Ramazan Tufan ve Orhan Güven isimlerinin yönetici olarak yer aldığı, mezar taşı dahil, tüm cenaze hizmetleri için 4 bin 250 dolar istendiği, eyalet dışından gelecek cenazelerin masrafının ise daha yüksek tutabileceği bilgileri yer aldığı tespit edilmişti.
Yeni evinden çıkarken görüntülenmişti
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülenmişti. Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit edilmişti.