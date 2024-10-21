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Yeni Asya bir kez daha renk verdi: Kazım Güleçyüz’den terörist Gülen’e taziye

Yeni Asya bir kez daha renk verdi: Kazım Güleçyüz’den terörist Gülen’e taziye

11:4021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güleçyüz'ün teröristbaşı Gülen’e rahmet dilediği paylaşımına tepki yağıyor.
Güleçyüz'ün teröristbaşı Gülen’e rahmet dilediği paylaşımına tepki yağıyor.

17/25 Aralık FETÖ yargı darbesinden bu yana örgütün tetikçiliğini üstlenen Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası skandal bir paylaşım yaparak terör örgütüne taziyede bulundu.

17-25 Aralık 2013 tarihli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı darbesi girişiminden bu yana terör örgütü FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Güleçyüz, teröristbaşının ölümünün ardından sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun."

FETÖ sözcülüğünü alenen ilan eden Güleçyüz'ün terör örgütüne başsağlığı dilediği mesaj büyük tepki topladı.

Gazeteyi FETÖ örgütünün sesi haline getirdi

Kazım Güleçyüz'ün yönetiminde olan Yeni Asya Gazetesi, 17-25 Aralık 2013 tarihli FETÖ'nün yargı darbesi girişiminden bu yana örgütün sözcülüğünü üstlenmiş bir yayın politikası izliyor. Gazete, darbe girişiminden önce FETÖ’nün ilanlarına sayfalarında yer vermeye başlamış ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir hafta önce Güleçyüz, TSK içindeki en güvenilir askerlerin FETÖ’cüler olduğunu iddia eden bir tweet atarak büyük bir skandala imza atmıştı.

FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından, gazete yayınlarında FETÖ ya da Paralel Yapı gibi terimlerin kullanılmasına son verildi ve bu terimleri kullanan editörler işten çıkarıldı.
Kazım Güleçyüz ve Yeni Asya Gazetesi, 15 Temmuz’da 248 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı açık bir duruş sergilemedi, aksine FETÖ’ye yönelik iddiaları savunmaya devam etti.


#Kazım Güleçyüz
#Fetullah Gülen
#Yeni Asya

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