ABD raporunda Batı fonlarıyla finanse edilen Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet'e sitem: Sputnik kadar olamadınız, haber değil yorum üretiyorsunuz!

Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD’li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımış oldu.

ABD’nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress, “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” adında bir rapor yayınladı. Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD’li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımış oldu.

DAHA ÇOK KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR

Raporda çevirimiçi kaynaklara yönelen okuyucuların Kremlin destekli Sputnik'i takip ettiği bilgisi paylaşılıyor. Raporda Sputnik'in 1.49 milyon takipçi ile Batı tarafından finanse edilen Gazete Duvar, Bianet ve Medyascope'dan daha etkili olduğu vurgulanarak bu yayın organlarına aktarılan fonların daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğuna işaret ediliyor.

SPUTNİK KADAR OLAMADINIZ!

NED ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi medya sitelerini fonlamasının önemli olduğunu açıklayan rapor, bu haber sitelerini "Batı desteği alan dijital kuruluşlar" olarak nitelendirdi ve verilen desteklere rağmen Rusya destekli Sputnik Türkiye kadar etkili olamadıklarını vurguladı.

Andrew O'Donohue, Max Hoffman ve Alan Makovsky'nin kaleme aldığı raporda, değişen medya ortamında ABD'nin Türk medyasında fonladığı bazı kesimlere desteğin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

HABER DEĞİL ELEŞTİRİ ÜRETİYORLAR

Raporda ayrıca T24 gibi medya kuruluşlarında genellikle, yarı zamanlı köşe yazarlarının istihdam edildiğini bu yüzden haber yerine eleştiri ve yorum üretildiğini açıklayan rapor profesyonel gazeteciler ve yerel muhabirlerle çalışılarak daha fazla kaynağa ulaşılması gerektiğini vurguladı. Raporda Batı fonuyla desteklenen gazetelerin hem daha "yasal" hem de daha ucuz olduğu için yarı zamanlı köşe yazarlarını çalıştırdığı vurgulandı.

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FİNANSMAN SEVİYESİ KORUNMALI

Raporun en dikkat çekici kısmı ise, 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)'in Türkiye'de gazeteciliğin desteklenmesi için sağladığı finansmanını altı kat arttırmış olduğu vurgusu oldu. Rapor, bu finansman seviyesinin muhafaza edilmesinin önemli olduğuna da raporda yer verdi.