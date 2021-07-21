Dünya ABDli vakıf Türkiyede fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
AMERİKA

ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşunun listesini yayımladı. On binlerce dolar hibe alan kuruluşlar arasında Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ve Serbesiyet de bulunuyor. En çok fonlanan kuruluşlar arasında Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope zirvede yer alıyor.

Haber Merkezi Diğer
ABDli vakıf Türkiyede fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
ABD'li vakıf tarafından fonlanan Türkiye'deki kuruluşlardan bazıları.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı.

Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, , İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

EN ÇOK PARA MEDYASCOPE İÇİN

Ulusal Kanal'ın web sitesinde yer alan habere göre, ABD tarafından fonlanan kuruluşların başında Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope bulunuyor. Medyascope’un 2016’dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.

HİBE GEREKÇESİ: TARAFSIZLIK!

Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için “Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı” nedeniyle “destek” verildiği yazıyor. Serbestiyet internet sitesi için “Partizan olmayan habercilik yapılması” gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.

ABD raporunda Batı fonlarıyla finanse edilen Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet'e sitem: Sputnik kadar olamadınız, haber değil yorum üretiyorsunuz!
GÜNDEM
ABD raporunda Batı fonlarıyla finanse edilen Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet'e sitem: Sputnik kadar olamadınız, haber değil yorum üretiyorsunuz!

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