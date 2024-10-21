Binlerce paylaşım yapıldı: İşte Gülen’in ölümü sonrası herkesin birbirine gönderdiği o mesaj

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Ölüm haberini duyan sosyal medya kullanıcıları hesapları yorum yağmuruna tuttu. Kimi kullanıcı teröristbaşı için 'Gebermiş' etiketiyle paylaşım yaparken birçok kullanıcı 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın, "Güzel bir şey olsa da şöyle içten kuvvetli bir tekbir getirsek" sözleriyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri kısa sürede hızla yayıldı.
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teröristbaşı için yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmezken aralarında en çok dikkat çeken 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri oldu.
15 Temmuz şehidinin sözleri sosyal medyada hızla yayıldı
'Gebermiş'
"Ateşi bol olsun"
Terörist başı Fetullah Gülen'’in kayıtlara geçen son görüntüleri
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü bilgisini verdi. Gülen'in ölümünün ardından akıllara terörist başının son görüntüleri geldi. Fetullah Gülen, 13 Ekim günü hem evi hem de örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı 12 dönümlük arazisinden çıkarken görüntülenmişti.
İşte teröristbaşının ölmeden önce kaldığı oda
Anadolu Ajansı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.