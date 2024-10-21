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Binlerce paylaşım yapıldı: İşte Gülen’in ölümü sonrası herkesin birbirine gönderdiği o mesaj

Binlerce paylaşım yapıldı: İşte Gülen’in ölümü sonrası herkesin birbirine gönderdiği o mesaj

Seda Ekinci
15:1321/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri gündem oldu
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri gündem oldu

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Ölüm haberini duyan sosyal medya kullanıcıları hesapları yorum yağmuruna tuttu. Kimi kullanıcı teröristbaşı için 'Gebermiş' etiketiyle paylaşım yaparken birçok kullanıcı 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın, "Güzel bir şey olsa da şöyle içten kuvvetli bir tekbir getirsek" sözleriyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri kısa sürede hızla yayıldı.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teröristbaşı için yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmezken aralarında en çok dikkat çeken 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın sözleri oldu.


15 Temmuz şehidinin sözleri sosyal medyada hızla yayıldı

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı, hain darbe girişiminden önce 30 Mayıs 2016 yılında
"Güzel bir şey olsa da şöyle içten kuvvetli bir tekbir getirsek"
demişti. Şehidin bu sözleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

'Gebermiş'

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili paylaşım yaparken
'Gebermiş'
etiketi de gündem oldu.

"Ateşi bol olsun"

Kullanıcılar paylaşımlarında
"Ateşi bol olsun, Allah rahmet de eylemesin"
yazarken bazılarının da
"Cehenneme bir kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?"
ifadelerini kullandığı görüldü.

Terörist başı Fetullah Gülen'’in kayıtlara geçen son görüntüleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü bilgisini verdi. Gülen'in ölümünün ardından akıllara terörist başının son görüntüleri geldi. Fetullah Gülen, 13 Ekim günü hem evi hem de örgütün yönetim merkezi olarak kullandığı 12 dönümlük arazisinden çıkarken görüntülenmişti.



İşte teröristbaşının ölmeden önce kaldığı oda

Anadolu Ajansı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.


TRT Haber FETÖ elebaşının ölümünü böyle duyurdu: Sunucunun kıyafetindeki büyük gönderme!

FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini yayınlayan TRT Haber ekranlarında, spiker Oya Eren Özkan'ın giydiği kıyafet dikkat çekti. Özkan'ın üstünde, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT ekranında silah zoruyla bildiri okutulan sunucu Tijen Karaş'ın giydiği lacivert ceket kombininin aynısı olduğu görüldü. Sunucu Oya Eren Özkan canlı yayında yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünü “Vatan haini, din düşmanı Fetullah Gülen’ öldü sözleriyle duyurdu. Özkan, sözlerinin devamında, “Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçti. Türk milletine kumpas kurmakla geçti. Bu son dakika bilgisini verirken aynı zamanda 'iyi bilmezdik' de demek istiyorum. Hakkımız haram olsun kendisine" ifadelerine yer verdi.



#FETÖ
#Fetullah Gülen
#sosyal medya
#Halil Kantarcı
#15 Temmuz şehidi

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