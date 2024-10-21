Adalet Bakanı Tunç'tan 'Gülen öldü' açıklaması: Mücadelemiz elebaşıyla sınırlı değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Tunç, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin yapığı açıklamada, "Ülkemiz aleyhine milli güvenlik sorunu olan bu örgütle mücadele FETÖ elebaşıyla sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir."
ifadelerini kullandı.
"FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir."
diyen Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."
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