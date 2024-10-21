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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Gülen öldü' açıklaması: Mücadelemiz elebaşıyla sınırlı değil

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Gülen öldü' açıklaması: Mücadelemiz elebaşıyla sınırlı değil

Halil Akkoç
12:2121/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Tunç, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin yapığı açıklamada, "Ülkemiz aleyhine milli güvenlik sorunu olan bu örgütle mücadele FETÖ elebaşıyla sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir."
ifadelerini kullandı.
"FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir."
diyen Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."
Gülen'in öldüğünü Türk istihbaratı doğruladı: Bakan Fidan'dan FETÖ'yü panikletecek gönderme

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı milyon dolarlık çiftlik evinde öldüğünü örgüte yakın hesaplar duyurdu. Ancak 3 gün önce Gülen'in firari yeğeni Kemal Gülen'in X hesabından yapılan “ölüm” paylaşımı bir süre sonra yalanlanmış ve "hesap çalındı" denilmişti. Bu sabah yayılan haberlerden sonra oluşan soru işaretini ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan giderdi. Fidan, Ankara’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gülen'in öldüğünü, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür" sözleriyle resmi olarak ilan etti. Fidan, basın toplantısı yaparken istihbarat kaynakları kendisine arkaplan bilgilendirmesi yapmıştı. Bu sözler, MİT’in örgütün kalbine girdiği yorumlarına yol açtı.


#Fetullah Gülen
#Yılmaz Tunç
#FETÖ

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