Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı milyon dolarlık çiftlik evinde öldüğünü örgüte yakın hesaplar duyurdu. Ancak 3 gün önce Gülen'in firari yeğeni Kemal Gülen'in X hesabından yapılan “ölüm” paylaşımı bir süre sonra yalanlanmış ve "hesap çalındı" denilmişti. Bu sabah yayılan haberlerden sonra oluşan soru işaretini ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan giderdi. Fidan, Ankara’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gülen'in öldüğünü, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Karanlık örgütün lideri ölmüştür" sözleriyle resmi olarak ilan etti. Fidan, basın toplantısı yaparken istihbarat kaynakları kendisine arkaplan bilgilendirmesi yapmıştı. Bu sözler, MİT’in örgütün kalbine girdiği yorumlarına yol açtı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi.
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek,
"Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür"
ifadesini kullandı.
"Bizi rehavete götürmeyecek"
"Bizi rehavete götürmeyecek"
Bu ölüm haberinin kendilerini hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyeceğini
söyleyen Fidan, "
Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür"
dedi.
Bakan Fidan, bu insanların yurt dışında istihbarat servislerinin elinde büyük bir zillet içinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler"
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